Kırklareli'nde ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla destek gösterisi düzenledi. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, pankart ve dövizlerle Filistin'deki çocukların yaşama ve eğitim alma hakkına dikkat çekti.

Kırklareli'nde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto eden öğrenciler destek gösterisi yaptı

Kırklareli'nde ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Önder İmam Hatipler Derneğince düzenlenen program kapsamında, Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu ve Kırklareli İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul çıkışında Gazze'ye destek gösterisi yaptı.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelen gruba öğretmenler ve okul müdürleri de destek verdi.

Etkinlikte Türk ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, ellerinde "Filistin'de çocukların öldürülmesine dur de", "Kudüs özgür olana dek", "Aksa tufanı diriltiyor insanı" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

İmam Hatip Lisesi öğrencisi Salim Şen, grup adına yaptığı açıklamada, Filistin'i yıllardır abluka altında tutan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal girişiminde bulunduğunu anımsattı.

Saldırılarda camilerin, okulların, hastanelerin, bir çok vatandaşın evlerinin yıkıldığını dile getiren Şen, herkesi boykot yapmaya, İsrail'in ürettiği hiçbir ürünü satın almamaya davet etti.

Gazze'deki çocuklarında dünyadaki çocuklar kadar yaşama ve eğitim alma hakkına sahip olduğuğunu hatırlatan Şen, "Hiç bir çocuk eğitim hakkından mahrum edilemez. Biz inanıyoruz ki dünyanın birçok ülkesinde vicdanı hür, aklı selim herkes bu seslenişimize destek verecektir. Filistinli çocuklar özgür olana dek durmayacağız. Sesimizle, sözümüzle, eylemlerimizle onlara destek olacağız." dedi.