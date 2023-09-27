Kırklareli'nde İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla E.Ö. ve E.S. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.