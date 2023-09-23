Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesi gibi konuların görüşülmesiyle başladı. Ayrıca, jandarma ekipleri ve öğrenciler tarafından yaya geçitleri boyandı.