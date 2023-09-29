Kırklareli'nde içkili iş yerleri denetlendi

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından içkili lokanta, kafe, bar gibi isimlerle umuma açık yerlerde faaliyet gösteren iş yerleri denetlendi. Denetimlerde 356 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve çeşitli suç eşyaları ele geçirildi. Ayrıca aranan şahıslar ve evrak eksikliği tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince içkili lokanta, kafe, bar gibi isimlerle umuma açık yerlerde faaliyet gösteren iş yerleri denetlendi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla içkili lokanta, kafe, bar gibi isimlerle umuma açık yerlerde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetim gerçekleşti. Denetimlerde 356 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 52 adet 919 mm fişek, 10 adet 765 mm fişek, 29 adet 12 calibre kartuş, 6 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ayrıca 4 aranan şahıs, 3 asker yoklama kaçağı, 4 yabancı uyruklu kadın şahsın evraklarında eksiklik tespit edildi.

Şahıslar ve iş yerleri hakkında gerekli işlemler yapıldı. - KIRKLARELİ