Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde durdurdukları bir otomobilde İran uyruklu 2 düzensiz göçmen ile şüphelileri yakalamıştı.
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ö. ve E.S. tutuklandı.
Ekipler, dün Lüleburgaz ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurmuş, İran uyruklu 2 düzensiz göçmen ile şüphelileri yakalamıştı.
E.S'nin üzerinde yapılan aramada 1,28 gram esrar ele geçirilmişti.???????