Haberler ›› Politika ›› Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde durdurdukları bir otomobilde İran uyruklu 2 düzensiz göçmen ile şüphelileri yakalamıştı.