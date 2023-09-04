Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kentte göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler 22-31 Ağustos tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda 28 düzensiz göçmeni yakalamış, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.