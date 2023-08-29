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Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kentte göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri 18-24 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik sürdürdüğü çalışmada 1477 düzensiz göçmeni yakalamış, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Politika

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