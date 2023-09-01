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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı

Politika Haberleri

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Kofçaz ilçesinde polis ekiplerin dur ihtarına uymayan araç kent merkezine doğru hareket etti. Kent merkezinde de dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekipler aracı Bademlik Mahallesi'nde durdurdu. Araçta bulunan 2 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde polis ekiplerin dur ihtarına uymayan araç kent merkezine doğru hareket etti. Kent merkezinde de dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekipler aracı Bademlik Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta bulunan 2 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Politika

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