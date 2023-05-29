Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre kazanması sonrası Kırklarelililer sokaklarda sevinç gösterilerine başladı.

Kırklareli'nde Erdoğan sevinci

Kırklareli'nde vatandaşlar sokağa döküldü

KIRKLARELİ - Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre kazanması sonrası Kırklarelililer sokaklarda sevinç gösterilerine başladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi üzerine Kırklareli'nde kutlamalar başladı. Ellerinde Ak Parti, MHP ve Türk bayrakları alan partililer AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Müzik eşliğinde partililer kutlamalar yaptı.

Araç konvoylarının da başladığı kentte yakılan meşaleler ve çalan müzikler eşliğinde partililer yürüyüş yaptı. Kutlamalar daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanında devam etti.

Meydanda konuşan AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, herkesin zaferini kutladığını belirterek, "Sizler bu ülkedeki vatansever kimler olduğunu gösterdiniz. Kendi kısa vadeli menfaatlerini ülkesinin uzun vadeli kalkınmasına, gelişmesine değişmeyen insanlar olduğunu gösterdiniz. Yorucu ama zevkli, uzun ama hedefine ulaşan maratonu hep beraber yürüttük.