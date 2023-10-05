Kırklareli'nde bin 816 kaçak göçmen yakalandı, 26 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bin 816 kaçak göçmen yakalandı. 26 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 4'ü tutuklandı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bin 816 kaçak göçmen yakalandı, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince 9 günde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bin 816 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 26 şüpheli yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan olaylarda kullanılan araçlara el konuldu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika