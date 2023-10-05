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Kırklareli'nde bin 816 kaçak göçmen yakalandı, 26 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bin 816 kaçak göçmen yakalandı. 26 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 4'ü tutuklandı.