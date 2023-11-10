Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika