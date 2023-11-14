Kırklareli'nde 890 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 890 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 890 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-9 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler çalışmalar kapsamında 890 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 6 araca da el konuldu.