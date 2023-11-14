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Kırklareli'nde 890 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 890 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.