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Kırklareli'nde 813 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında 813 kaçak göçmen yakalandı. 4 şüpheli ise kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.