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Kırklareli'nde 813 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Politika Haberleri

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında 813 kaçak göçmen yakalandı. 4 şüpheli ise kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'nde 813 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 813 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlaman şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaylarda kullanılan 6 araca el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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