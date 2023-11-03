Kırklareli'nde 813 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında 813 kaçak göçmen yakalandı. 4 şüpheli ise kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kırklareli'nde 813 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 813 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlaman şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaylarda kullanılan 6 araca el konuldu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika