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Kırklareli'nde 813 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 813 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 813 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 813 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.

Kaynak: AA / Politika

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