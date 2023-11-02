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Kırklareli'nde 813 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 813 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.