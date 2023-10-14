Haberler

Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları sırasında 8 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Kofçaz ilçesinde yaptıkları çalışmalarda 8 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Politika

Pehlivanköy Kırklareli Göçmen Kaçakçılık Jandarma Politika Haberler

title