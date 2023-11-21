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Kırklareli'nde 739 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 739 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 4 araca da el konuldu.