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Kırklareli'nde 739 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 739 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 4 araca da el konuldu.

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 739 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler çalışmalar kapsamında 739 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 4 araca el konuldu.

Kaynak: AA / Politika

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