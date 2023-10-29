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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekipleri bir otomobili durdurarak 2 düzensiz göçmeni tespit etti. Jandarma ekipleri ise ormanlık alanda 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.