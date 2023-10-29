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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekipleri bir otomobili durdurarak 2 düzensiz göçmeni tespit etti. Jandarma ekipleri ise ormanlık alanda 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün idaresindeki araç, kovalamaca sonucunda durduruldu.

Otomobilde 2 düzensiz göçmen tespit edildi.

Jandarma ekipleri de Kofçaz ilçesindeki ormanlık alanda 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Politika

Kırklareli Jandarma Göçmen Politika Haberler

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