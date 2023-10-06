Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Otomobilin sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Ekipler, Karahıdır Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
İhtara uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Otomobilin sürücüsü de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.