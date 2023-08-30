Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobilin kaçması sonucu yaşanan kovalamacada araç ağaca çarptı. Göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürülüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği otomobile "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü devam etti. Bir süre kovalamacının ardından otomobil Yayla Mahallesi'nde ağaca çarptı.
Araçtaki 6 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.
Olaya ilişkin 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Politika