Kırklareli'nde 53 kişi yakalandı, 35 hükümlü cezaevine teslim edildi
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 hükümlü cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 53 kişiyi gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan aranan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 hükümlü, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.