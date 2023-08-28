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Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinde kent merkezine yabancı uyrukluların geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldığı 2 hafif ticari aracı Yeni Sanayi Sitesi kavşağında durdurdu. Araçlarda 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İki araca da el konuldu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Politika

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