Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 37 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 6 aynı noktada 37 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika