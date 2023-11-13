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Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.