Kırklareli'nde 362 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 362 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı ve 11 araca el konuldu.