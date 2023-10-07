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Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.