Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyonlar sırasında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.