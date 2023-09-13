Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyonlar sırasında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 35 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika