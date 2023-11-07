Kırklareli'nde 34 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 34 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler jandarma tarafından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 34 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 2 ayrı bölgede kaçak göçmenlerin bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler bölgelerde 34 kaçak göçmen yakaladı.
Yakalanan kaçak göçmeneler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika