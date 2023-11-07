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Kırklareli'nde 34 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 34 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler jandarma tarafından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.