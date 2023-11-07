Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 34 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 3 bölgede 34 göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika