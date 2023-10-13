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Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 34 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi de gözaltına alındı.