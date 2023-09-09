Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda giren 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin düzensiz göçle mücadele operasyonlarında 32 düzensiz göçmeni yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika