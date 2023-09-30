Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyonlar sırasında bir şüpheli de 'insan kaçakçılığı' iddiasıyla gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
"İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika