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Kırklareli'nde 26 terör örgüt üyesi yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, göçmen kaçakçılığı ile mücadele sırasında 26 terör örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.