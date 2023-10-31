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Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.