Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Polis ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yaptığı denetimlerde 25 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika