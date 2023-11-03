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Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yapılan denetimlerde bir kamyonette yapılan aramada 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.