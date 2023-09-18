Kırklareli'nde 1971 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda 1971 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1971 düzensiz göçmen yakalandı, "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler çalışmalar kapsamında 1971 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan olaylarda kullanılan 13 araca el konuldu.