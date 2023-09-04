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Kırklareli'nde 1813 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1813 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1813 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25-31 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 1813 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca olaylarda kullanılan 5 araca el konuldu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Politika

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