Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Pınar Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Sürücülerin ihtara uymaması üzerine yola kapan atılarak lastikleri patlatılan araçlar durduruldu.
Araçlardan inerek kaçmaya çalışan 18 göçmen ile göçmen kaçakçısı 3 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.