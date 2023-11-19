Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları kamyonet ile hafif ticari araçta 17 düzensiz göçmen yakaladı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler F.Y. ve C.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.