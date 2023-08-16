Kırklareli'nde 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 15 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenleri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ