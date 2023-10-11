Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Ekipler Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı çalışmada 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika