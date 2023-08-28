Kırklareli'nde 1477 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1477 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzensiz göçmenleri yakaladı ve şüphelileri gözaltına aldı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1477 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-24 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler çalışmalar kapsamında 1477 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınırken, olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Politika