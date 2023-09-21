Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, araçta bulunan 2'si kadın, 2'si çocuk toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Sürücü ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.