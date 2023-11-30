Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol
Son Güncelleme:
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika