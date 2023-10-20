Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri kent merkezinde hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu bir süre kaçtıktan sonra yakalandı.
Araçta Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.