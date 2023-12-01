Kırklareli Jandarma Komutanlığı Terör Operasyonlarında 8 Şüpheli Yakaladı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasım ayında düzenlediği terör operasyonlarında 8 şüpheliyi yakaladı. Terör örgütleri ile mücadele devam ediyor.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasım ayında düzenlediği terör operasyonlarında 8 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 1-30 Kasım tarihlerinde terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, 3'nün sınır dışı edildiği, diğer şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.