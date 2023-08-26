Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi
Politika Haberleri
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenledi. Banka, ATM çevresi, resmi ve özel kurumlar, semt pazarları ve kıraathanelerde telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, vatandaşlara bilgilendirme afişi ve broşür de dağıtıldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirildi.
Polis ekiplerince vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, banka, ATM çevresinde, resmi, özel kurumlarda, semt pazarlarında ve kıraathanelerde telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.
Ekipler, vatandaşlara bilgilendirme afişi ve broşür de dağıttı.