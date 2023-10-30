Kırklareli'de PKK ve FETÖ üyeleri yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 7 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi ve 1 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi yakalandı. Tutuklanan 4 şüpheli, 3'ü sınır dışı edildi ve 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 7 kişi ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen koordineli faaliyetlerde yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 7 kişi ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı. Yakalanan 8 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanırken 3'ü ise sınır dışı edildi. Şüphelilerden 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ