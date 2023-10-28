Kırklareli'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Anıt Kültür parkında toplandı. Basın açıklaması yapılarak dua edildi.

Kırklareli'nde İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar Kırklareli'nde protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri Anıt Kültür parkında toplandı. Türk ve Filistin bayraklar ile sloganlar atıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Kırklareli Şubesi Üniversite Başkanı İsmail İpek topluluk adına basın açıklaması yaptı.

İpek, zulme karşı her zaman mazlumların yanında olduklarını belirterek meydanlarda olduklarını aktardı.

Bu gecenin her zamankinden daha önemli olduğu ifade eden İpek, "Terör örgütü İsrail bu akşam da başlattıkları saldırılarla Gazze'yi bombalıyor. Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimiz elektrikleri, suları internetleri, hatları kesik halde saldırı altındalar. Filistinli kardeşlerimizden edinilen son bilgilere göre bombardıman hiç durmuyor, uçaklar ve gemilerle Gazze bombalanıyor" dedi.

Yapılan basın açıklamasın arından vatandaşlar dua edip sloganlar atıldı. - KIRKLARELİ