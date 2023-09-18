Kırklareli'de Bin 971 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda bin 971 kaçak göçmen yakalandı. 15 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı. Olaylarda kullanılan 13 araca el konuldu.