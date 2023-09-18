Kırklareli'de Bin 971 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda bin 971 kaçak göçmen yakalandı. 15 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı. Olaylarda kullanılan 13 araca el konuldu.
Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen bin 971 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 08 - 14 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 971 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, olaylarda kullanılan 13 araca el konuldu. - KIRKLARELİ