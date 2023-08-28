Kırklareli'de Bin 477 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve Kara Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri tarafından düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla yapılan devriye faaliyetleri sonucunda bin 477 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı ve olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.

Kırklareli'nde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 477 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve Kara Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri ile, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde bir haftalık müştereken yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 477 düzensiz göçmen yakalandı. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem yapılarak olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu. - KIRKLARELİ