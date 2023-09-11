Kırklareli'de Bin 301 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 301 kaçak göçmen yakalandı. 9 şüpheli gözaltına alındı ve 2'si tutuklandı. Olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.

Kırklareli'nde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 301 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 01-07 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan denetimler de yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 301 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu. - KIRKLARELİ